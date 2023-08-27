На Ямале 27 августа будет прохладно и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 27 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +13…+18.

В ближайшие сутки в Салехарде температура воздуха будет около +4 .. +10 градусов, значительная облачность, юго-западный ветер в пределах 1 - 4 м/с, с возможными порывами до 5 м/с и без осадков.