В Ноябрьске из-за приставов инвалид уже восемь лет заперт в четырех стенах

Инвалид и дитя войны не может выйти из дома из-за приставов. Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за приставов инвалид не может выйти подышать свежим воздухом. Жительница Ноябрьска обратилась в социальных сетях к главе региону Дмитрию Артюхову и поведала, что ее муж инвалид первой и третьей группы, дитя войны. Вместо того, чтобы сейчас спокойно жить, он вынужден быть запертым в четырех стенах. Судебные приставы заняли центральный вход первого этажа, а там находятся два лифта. При этом лифт останавливается на втором и это вызывает сложности с выходом из подъезда.

Она также добавила, что уже восемь лет бьются с различными инстанциями за решение их вопроса, однако по сей день проблема не сдвинулась с мертвой точки.

К слову, чиновники быстро отреагировали на комментарий жительницы Ноябрьска, уведомив ее о том, что жилье для их семьи ищут. В том числе рассматривается вопрос и об обмене жилого помещения на более подходящее для ее мужа.