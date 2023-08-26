Жителя Ямала подозревают в применении насилия к сотруднику полиции

Пьяный мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции. Фото: Комсомольская правда

В Ямало-Ненецком автономном округе в селе Красноселькуп Пуровского района местного жителя подозревают в применении насилия к сотруднику полиции. Корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе СК по ЯНАО пояснили, что по данному инциденту заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным следствия, 14 августа этого года, 45-летний мужчина в алкогольном опьянении был в фойе медучреждения и нанес несколько ударов рукой по голове находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей участковому полиции.

Сейчас силовики проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.