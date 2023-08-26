На Ямале стартует отопительный сезон. Фото: Комсомольская правда

В Надыме с 30 августа начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление появилось на сайте местной администрации. В документе говорится, что объекты социальной сферы, жилфонд, административные здания, объекты промышленных предприятий, зрелищных предприятий, складов, гаражей будут подключаться к отоплению с 30 августа.

Чиновники также добавили, что решение о начале отопительного сезона было принято из-за предстоящих холодов и уже низких температур в ночное время суток. Кроме того, население жалуются в социальных сетях на то, что в домах холодно и им приходится спать под несколькими одеялами и теплых носках.