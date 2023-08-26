В Лабытнанги женщина попалась на уловку мошенника и перевела ему деньги

Женщина перевела деньги мошенникам. Фото: Комсомольская правда

Жительнице Лабытнанги пришло сообщение от якобы знакомого, который просил одолжить денег. Поверив в это, пострадавшая лишилась 20 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по Ямалу корреспонденту «КП-Ямал» рассказали, что местная жительница спустя время узнала, что деньги перевела левому человеку, а аккаунт знакомого просто взломали. Поняв, что попала в руки мошенникам, женщина обратилась к правоохранительным органам. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ведомстве также напомнили о том, что сейчас активизировались разного рода мошенники и нужно быть предельно аккуратным и не доверять даже тогда, когда сообщение о займе финансов приходят от лиц из близкого окружения.