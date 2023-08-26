«Несет дежурство словно солдат на границе!»: Ноябрьские пожарные рассказали о милом четвероногом талисмане

Фишка настоящий талисман пожарных Ноябрьска. Фото: МЧС по ЯНАО

В специализированную пожарно-спасательную часть города Ноябрьска шесть лет назад от мороза, холода и голода забежала собачка. Она искала тепло, еду и любовь. В главном управлении МЧС России по ЯНАО корреспонденту «КП-Ямал» признались, что в начале этой истории думали, что пес погреется и вернется домой. Однако этого не случилось. Покидать столь уютное пространство четвероногий не спешил, да и хозяева собаки так и не нашлись.

Огнеборцы сколотили новому другу комфортную будку и он остался жить в части. Миска пса изобильна разной едой. Лакомства, угощения и вкусные косточки таскает весь пожарный состав. Сейчас же это не просто собака, а верный и преданный друг, часть дружной команды и своего рода талисман. Хвостатому дали кличку Фишка и, кстати, не просто так. Любимица — настоящий охранник! Она чует чужих на расстоянии и подает сигнал о нарушении границ части.

– «Несет дежурство словно солдат на границе!», – смеются пожарные.

Также они добавили, что она их радостно встречает с вызовов, а когда они уезжают, стоит на страже порядка и не пропускает чужаков. А еще прекрасно понимает команды, участвует во всех «мероприятиях», даже «чистит» снег и вместе с пожарными «отрабатывает» нормативы.

В ведомстве подчеркнули, что Фишка напоминает всем сотрудникам части о важности заботы о ближнем и взаимной поддержке. Особенно в моменты, когда происходят сложные или чрезвычайные ситуации.