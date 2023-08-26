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НовостиОбщество26 августа 2023 5:27

В Салехарде на несколько недель перекроют некоторые дороги

Жителей города просят заранее планировать маршрут.
Екатерина Коган
Из-за ремонтных работ будут перекрыты дороги

Из-за ремонтных работ будут перекрыты дороги

Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Салехарде с сегодняшнего дня начнутся масштабные работы по строительству нового канализационного коллектора. Об этом корреспонденту «КП-Ямал» сообщили в местной администрации. Там также добавили, что специалисты заменят полтора километра старого трубопровода и установят 32 новых колодца. Однако в связи с проведением таких работ, некоторое время горожанам придется потерпеть неудобства. С 26 августа по 17 сентября перекроют несколько дорог. Поэтому автовладельцам на это время предлагают быть внимательными и заранее планировать маршрут.

ДВижение будет перекрыто на несколько недель. Фото: Администрация Салехарда

ДВижение будет перекрыто на несколько недель. Фото: Администрация Салехарда