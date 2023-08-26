В Салехарде с 1 сентября изменится расписание автобусов

С 1 сентября изменится расписание общественного транспорта. Фото: Комсомольская правда

В Салехарде с наступлением осени 26 пассажирских автобусов изменят свое расписание. Они перейдут на зимний режим и тем самым, сократят время ожидания. Как рассказали «КП-Ямал» в администрации города, было учтено и то, что горожанам необходимо будет добираться в новую школу в мкр Обдорский. До образовательного учреждения можно будет доехать на автобусах №4, 5 и 8.

Также глава города Алексей Титовский добавил, что жители микрорайона Удача просили продлить маршрут №8 и просьба горожан была удовлетворена. Теперь между остановками «Улица Игарская» и «Хлебокомбинат» «восьмерка» будет следовать до «Железнодорожной» и «Улицы Обдорской», чтобы забрать школьников. Затем автобус продолжит движение по маршруту.

Градоначальник отметил, что автобус №8 удобен тем, что он проходит мимо спортобъектов и учреждений допобразования.