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НовостиОбщество26 августа 2023 4:12

На Ямале вновь разрешили посещать леса

Правда отмена ограничений коснулась не всех муниципалитетов.
Екатерина Коган
На Ямале сняты ограничения на посещения лесов. Фото: Комсомольская правда

На Ямале сняты ограничения на посещения лесов. Фото: Комсомольская правда

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжительное время действовал запрет на посещение лесов в связи с пожарами и неблагоприятной обстановкой. Однако сейчас ограничения были сняты в нескольких муниципалитетах региона.

В правительстве Ямала рассказали, что ситуация стабилизировалась. Все пожары были ликвидированы. В связи с этим было принято решение отменить действующие ограничения. Запрет на вход и въезд снят на территориях Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств.