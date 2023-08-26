На Ямале вновь разрешили посещать леса

На Ямале сняты ограничения на посещения лесов. Фото: Комсомольская правда

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжительное время действовал запрет на посещение лесов в связи с пожарами и неблагоприятной обстановкой. Однако сейчас ограничения были сняты в нескольких муниципалитетах региона.

В правительстве Ямала рассказали, что ситуация стабилизировалась. Все пожары были ликвидированы. В связи с этим было принято решение отменить действующие ограничения. Запрет на вход и въезд снят на территориях Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств.