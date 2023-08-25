Авиакомпания «Ямал» с августа 2023 года запустит два дополнительных рейса до Тюмени

Самолет прилетит в столицу ЯНАО – Салехард, а потом отправится обратно в 14:20. Фото: Татьяна Коркина

Северная авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы Тюмень – Салехард – Тюмень, которые состоятся в конце августа и начале сентября. Так, в понедельник, 28 августа, лайнер отправится из аэропорта Рощино в 11:30.

Самолет прилетит в столицу ЯНАО – Салехард, а потом отправится обратно в 14:20. В субботу, 2 сентября, вылет лайнера из Тюмени запланирован на 15:20, а из Салехарда – в 18:20, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал».

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что по причине неисправности теплохода изменился график движения судов из Салехарда.