На Ямале в 2023 году количество преступлений увеличилось на 15%

Увеличение количества преступлений отмечено в следующих городах: Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымский район. Фото: Татьяна Коркина

На Ямале по итогам 2023 года зарегистрировано на 14,5% больше преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 4, 4 тысяч против 3,9 тысяч.

Увеличение количества преступлений отмечено в следующих городах: Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымский район.

- Раскрыто 65,7 % преступлений (за 7 месяцев 2022 года – 63,7 %), выявлено более 1,8 тыс. лиц, совершивших преступления. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений из числа зарегистрированных составил 39,8 % (ранее – 31,2 %), - сообщили в окружной прокуратуре.

На Ямале отмечается снижение количества убийств (на 18,5%) и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 22,1%), а также краж (на 12,4%) и грабежей (на 15%). В январе-июле 2023 года зарегистрировано 2, 2 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 55,3 % больше, чем за 7 месяцев 2022 года.

Кроме того, выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+113,6%).