Сразу в четырех муниципалитетах Ямала с 1 сентября откроются старшие школы

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Сразу в четырех муниципалитетах Ямала - Салехарде, Лабытнанги, Губкинском и Тазовском районе - начнут работать старшие школы. Это одни из первых территорий, которые подключились к проекту «Школа ступеней», запущенному в округе.

Остальные муниципалитеты откроют школы для старшеклассников с 1 сентября 2024 года, предварительно проработав их модели. Новшество поможет ученикам 10-11 классов лучше подготовиться к поступлению в вузы.

Яркий тому пример - Муравленко. Это первый город на Ямале, который еще 17 лет назад внедрил старшую школу и объединил учеников 10 и 11 классов в одном общеобразовательном учреждении. Результаты школьников показали свою эффективность: у них выше средний балл по ЕГЭ.

В крупных ямальских городах - Новом Уренгое и Ноябрьске - планируется сделать несколько старших школ. В остальных городах - Салехарде, Губкинском и Тарко-Сале - ребят объединят под одной крышей.