В Губкинском перекроют участок пересечения проспектов Мира и Губкина

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на несколько часов перекроют участок дороги, где пересекаются проспекты Мира и Губкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением мероприятий, посвященных открытию дома культуры «Олимп», 26 августа с 16.30 до 23.00 будет перекрыт участок дороги, где пересекаются проспекты Мира и Губкина», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Власти приносят жителям извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском ремонтируют более 75 дворовых и общественных территорий.