Работника «Транснефть – Сибири» признали лучшим электрогазосварщиком на Международном конкурсе профмастерства

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Работника «Транснефть – Сибири» Павла Антошкина признали лучшим электрогазосварщиком на прошедшем в Уфе Международном конкурсе профмастерства. Он и ранее становился победителем профессиональных соревнований среди работников организаций системы «Транснефть».

Павел Антошкин работает электрогазосварщиком на нефтеперекачивающей станции «Катыш» (ХМАО-Югра) Урайского управления магистральных нефтепроводов уже 6 лет. На соревнованиях международного уровня выступал впервые. Здесь ему и другим участникам надо было подготовить образцы, выполнить сборку и сварку сварных соединений. При оценке выступлений конкурсантов во внимание принимались результаты выполнения практических заданий и прохождения тестирования на знание нормативной документации, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

– Интересный опыт участия в конкурсе на международном уровне: испытать себя, показать на что способен, познакомиться с коллегами из других стран и обменяться опытом. Ответственность колоссальная, но я был настроен только на победу, и все прошло по плану, – отметил Павел.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

В Международном конкурсе профмастерства также приняли участие команды из России, Белоруссии и Казахстана. Конкурсные комиссии, в состав которых вошли представители всех компаний-участников, определяли лучших по восьми профессиям: оператор товарный, лаборант химического анализа, трубопроводчик линейный, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор нефтеперекачивающей станции.

Цель конкурса профмастерства, который прошел в Уфе, – обмен передовым опытом, знакомство с новыми решениями в сфере трубопроводного транспорта, повышение мастерства работников отрасли, расширение связей между коллективами и укрепление партнерских отношений на международном уровне.