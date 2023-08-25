В ярсалинской тундре отметили День коренных народов мира

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Развития». Автор: Сергей Дадеев.

Состязания по национальным видам спорта, ловля оленей арканами и традиционные гонки на упряжках – все это празднование Дня коренных народов мира в ярсалинской тундре. Уже три года подряд мероприятие проводится при поддержке «Газпромнефть-Развития» благодаря программе социальных инвестиций «Родные города».

Развернулась праздничная площадка возле стойбища 20-й оленеводческой бригады на территории Мало-Ямальского месторождения, куда приехали десятки ямальцев, ведущих кочевой образ жизни, для участия в соревнованиях.

Первый день посвятили самой зрелищной части – ловле оленей арканами и гонкам на упряжках. В них участвовали не только опытные оленеводы, но и их сыновья – школьники. А во второй день определяли сильнейших в национальных видах спорта: метании тынзяна на хорей, перетягивании палки и прыжках.

По итогу в каждом состязании определили тройку победителей и наградили их ценными призами от предприятия – денежными сертификатами на покупку необходимого оборудования и наборами инструментов.

Также на празднике нефтяники и тундровики провели встречу, где обсудили актуальные вопросы и нужды северян.

– Тесный диалог и партнерские отношения с жителями тех территорий, где мы осуществляем свою деятельность, – важный аспект нашей работы. За долгие годы сотрудничества мы стали не просто соседями, нас связывает крепкая дружба. Опыт и знания коренных ямальцев помогают нам соблюдать баланс между производством и сохранением хрупкой арктической природы, – сказал исполнительный директор блока газовых проектов предприятия Максим Мишарин.

Также, как отмечает Мишарин, поддержка культуры и традиций северян – одно из стратегических направлений социальной деятельности компании. Нефтяники помогают с техническим обеспечением факторий, участвуют в развитии и благоустройстве населенных пунктов и ежегодно оказывают содействие в организации ключевых национальных праздников.

– Мы видим заинтересованность компании в улучшении качества жизни северян. Ежегодно она вносит большой вклад в развитие и повышение привлекательности наших населенных пунктов, реализуя масштабные социальные проекты. Благодарен и за успешно выстроенный диалог с местным населением. Ямальцы видят, что их слышат, и на деле ощущают всестороннюю поддержку со стороны предприятия, – говорит глава Ямальского района Андрей Кугаевский.