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В Надымском районе до середины сентября запретят продажу алкоголя. Это связано с празднованием дней образования поселков, сообщили в администрации муниципалитета.

«В связи с празднованием дней образования поселков Надымского района и законом от 24.06.2016 № 66-ЗАО «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», на территориях района запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Так, 1 сентября алкоголь будет не купить в поселках Заполярный, Правохеттинский и Ягельный. Затем, 2 сентября, спиртное не продадут жителям Пангод, а 8 сентября - поселка Приозерный.

В селе Нори пиво и другие алкогольные напитки будут под запретом 9 сентября, а в селах Ныда и Кутопьюган - 16 сентября.