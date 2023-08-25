Пилота частного самолета, летевшего из Нового Уренгоя в Каргасок, будут судить за столкновение с ограждением

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Томской области рассмотрят уголовное дело в отношении пилота частного самолета, выполнявшего рейс из Нового Уренгоя в Каргасок. Он обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- Установлено, что в мае 2022 года пилот, заходя на посадку, совершил ошибку, из-за которой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением посадочной площадки, - прокомментировали в ведомстве.

В результате собственнику воздушного судна причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в Каргасокский районный суд для рассмотрения по существу.