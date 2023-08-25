В Ямальском районе утонул пожилой мужчина

В Ямальском районе утонул пожилой рыбак Фото: Вера Зенина

В Ямальском районе утонул 61-летний мужчина. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Утонул мужчина 1962 года рождения. Сейчас в обстоятельствах его гибели разбирается полиция Ямальского района, - кратко прокомментировали в ведомстве случившееся.

Известно, что пенсионер отправился на рыбалку, но, к сожалению, отдых закончился трагедией. По словам местных жителей, он выпал из лодки и запутался в сетях.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том что, в Тазовском районе утонул вахтовик, работавший на месторождении. Мужчина упал в воду из-за нарушения техники безопасности.