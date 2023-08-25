В Тарко-Сале заработает реабилитационный центр

Фото: администрация Пуровского района

Теперь жители Тарко-Сале смогут проходить реабилитацию, не выезжая из города. Для этого в райцентре откроют специализированный центр «Остео+», сообщили в администрации Пуровского района.

Открытие центра - это результат работы предпринимателя Елены Саютиной. Она разработала проект и победила с ним в региональном этапе премии «Бизнес Успех».

Фото: администрация Пуровского района

Прием будут вести наиболее востребованные специалисты: невропатолог, остеопат, травматолог-ортопед и психотерапевт. Для пациентов станут доступны лечебный массаж, тренажеры и гидромассажная ванна. В будущем центр планирует оказывать услуги реабилитации участникам СВО.

Открытие медучреждения запланировано в ближайшее время, сейчас идет процедура получения лицензии.