В Тарко-Сале появится игровая площадка для детей с особенностями здоровья

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В Тарко-Сале появится инклюзивная площадка, на которой смогут играть дети с особенностями здоровья. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- Обсудили с родителями детей особой заботы планы по созданию в городе инклюзивной площадки. Посмотрели, какое оборудование существует для таких игровых городков. Нам важны стандарт, качество, современность и функциональность, - отметил уравленец.

Разместить площадку планируется в одном из дворов микрорайона Геолог, рядом с парком Прибрежный.

Кстати, родители особенных детей примут непосредственное участие в разработке проекта, а помогут им этом опытные эксперты.

- Отмечу, что площадка будет многофункциональной и доступной для всех, - добавил Антон Колодин.