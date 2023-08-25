В Тарко-Сале появится игровая площадка для детей с особенностями здоровья

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В Тарко-Сале появится инклюзивная площадка, на которой смогут играть дети с особенностями здоровья. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.
- Обсудили с родителями детей особой заботы планы по созданию в городе инклюзивной площадки. Посмотрели, какое оборудование существует для таких игровых городков. Нам важны стандарт, качество, современность и функциональность, - отметил уравленец.
Разместить площадку планируется в одном из дворов микрорайона Геолог, рядом с парком Прибрежный.
Кстати, родители особенных детей примут непосредственное участие в разработке проекта, а помогут им этом опытные эксперты.
- Отмечу, что площадка будет многофункциональной и доступной для всех, - добавил Антон Колодин.