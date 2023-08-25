Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 3:40

В Тарко-Сале появится игровая площадка для детей с особенностями здоровья

Игровую площадку для детей с особенностями здоровья обустроят в Тарко-Сале
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Тарко-Сале появится инклюзивная площадка, на которой смогут играть дети с особенностями здоровья. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- Обсудили с родителями детей особой заботы планы по созданию в городе инклюзивной площадки. Посмотрели, какое оборудование существует для таких игровых городков. Нам важны стандарт, качество, современность и функциональность, - отметил уравленец.

Разместить площадку планируется в одном из дворов микрорайона Геолог, рядом с парком Прибрежный.

Кстати, родители особенных детей примут непосредственное участие в разработке проекта, а помогут им этом опытные эксперты.

- Отмечу, что площадка будет многофункциональной и доступной для всех, - добавил Антон Колодин.