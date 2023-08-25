Глава Приуральского района встретился с бойцами СВО, прибывшими в отпуск

Фото: Иван Сакал, соцсети

Глава Приуральского района Иван Сакал встретился с бойцами СВО, которые приехали домой в отпуск.

За чашкой чая они обсудили, как обстоят дела на линии соприкосновения и какая помощь требуется со стороны приуральцев и властей.

- Приуральцы верно служат Отчизне, пока дома их ждут жены и дети, нежно оберегая семейный очаг. От имени земляков передал Благодарственные письма участникам специальной военной операции и их женам. Важно отмечать самоотверженность наших земляков, достойное выполнение воинского долга. Наши воины достойны всех похвал и являются настоящим примером, - подчеркнул управленец.

Сейчас бойцы восстанавливаются дома в кругу семей. Но уже совсем скоро они вновь отправятся в зону СВО выполнять поставленные задачи.