В Тазовском пожарный резервуар для воды превратили в необычный арт-объект

Скриншот с видео

В Тазовском пожарный резервуар для воды превратился в необычный арт-объект. На него нанесли мурал с изображением пса и надписью «Хранитель духов древних ветров», сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.

- Вот такой красавец-мурал появился в райцентре на улице Калинина. Непримечательный пожарный водоем превратился в настоящий арт-объект, - сказал управленец.

Выполнили работу художники из Краснодарского края. Сейчас они трудятся над созданием уличной картины на хоккейном корте «Орион».

По словам Виктора Югая, такие объекты не просто преображают пространство, но и наполняют его особым смыслом.

Напоминаем, что в прошлом году яркие муралы украсили многоквартирники на улице Маргулова и в микрорайоне Геолог, районный Дом культуры и стену возле школы-интерната.