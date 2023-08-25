В Ноябрьске мотоциклист скончался в машине скорой помощи после столкновения с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 24 августа на регулируемом перекрестке улиц Муравленко - Лиственная в Ноябрьске.

- Около 22.15 вечера произошло столкновение автомобиля «Daewoo» и мотоцикла «Honda». В результате ДТП водитель двухколесного транспорта скончался в карете скорой помощи от полученных травм, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Удар оказался такой силы, что иномарка опрокинулась, а ее боковую часть буквально смяло в хлам, от мотоцикла и вовсе остались одни воспоминания - он сгорел.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 ДТП, а с начала года 3 166, в которых 21 человек погиб и 171 получил травмы, в том числе 23 ребенка.