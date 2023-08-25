По причине неисправности теплохода изменился график движения судов из Салехарда

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Из-за неисправности теплохода «Рем Вяхирев», курсирующего по маршрутам Салехард - Новый Порт и Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, вносятся изменения в расписание. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В связи с этим пассажиров, купивших билеты в режиме онлайн, просят обратить внимание на изменение времени отправления и типа судна.

Оперативную информацию можно узнать по следующим телефонам:

8-34922-4-23-22 - Справочная речного вокзала Салехарда;

8-3467-33-94-67 - Пассажирский отдел АО «Северречфлот»;

8-902-819-04-25 - Центральная диспетчерская служба АО «Северречфлот».