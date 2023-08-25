На Ямале 25 августа 2023 года ветер усилится до 16 м/с

Погода на Ямале на 25 августа Фото: Вера Зенина

В пятницу, 25 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами кратковременны дождь. Ночью по востоку преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +9 градусов, днем +13. Ветер 6-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: