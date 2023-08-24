Тюменец угнал у жителя Ямала автомобиль и попал на нем в ДТП

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

Автоинспекторы Пуровского района задержали угонщика автомобиля. Поспособствовал этому случай - водитель попал в ДТП, сообщили в местном ОМВД.

- В Тарко-Сале на улице Промышленная произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Водитель не справился с управлением, опрокинулся и затем сбежал с места происшествия. В ходе разбирательства было установлено, что автомобилем управлял 48-летний житель Тюменской области, не имеющий прав, - рассказали в ведомстве.

Нашли угонщика в течение суток, а затем его доставили в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, водитель находится в комнате для административно задержанных.