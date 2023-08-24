Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 12:29

Для ямальских тундровиков закупят вездеходную технику

Ямальские тундровики получат вездеходную технику
Марина Прохорова
Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

Для ямальских тундровиков закупят вездеходную технику. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Транспорт задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей. В зимнее время машины смогут использовать в качестве передвижных пунктов питания и обогрева, - прокомментировали в ведомстве.

Машины распределят следующим образом: Тазовский и Пуровский районы - 4, Приуральский и Шурышкарский районы - 3, Красноселькупский район - 2, Надымский район - 1.

При необходимости в стойбища смогут ездить педагоги дошкольного образования и специалисты по информационной работе с кочующим населением.