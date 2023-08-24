Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

Для ямальских тундровиков закупят вездеходную технику. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Транспорт задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей. В зимнее время машины смогут использовать в качестве передвижных пунктов питания и обогрева, - прокомментировали в ведомстве.

Машины распределят следующим образом: Тазовский и Пуровский районы - 4, Приуральский и Шурышкарский районы - 3, Красноселькупский район - 2, Надымский район - 1.

При необходимости в стойбища смогут ездить педагоги дошкольного образования и специалисты по информационной работе с кочующим населением.