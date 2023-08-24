В Лабытнанги на несколько дней перекроют две дороги

Фото предоставлено КП

В Лабытнанги на несколько дней перекроют два участка дорог. Причина этого - строительство сетей тепловодоснабжения, сообщили в городской администрации.

Будут перекрыты следующие участки дорог:

- улица Комарова (в районе магазина «Надежда») - с 25 по 29 августа;

- улица Первомайская (в границах улиц Гагарина - Мира) - с 23 по 31 августа.

Ниже представлены схемы объездных путей:

Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Ранее «Комсомольская права - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги строят дорогу, которая свяжет улицы Дзержинского и Ленинградскую.