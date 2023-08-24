Надымчанам предлагаю принести вместо букетов на 1 сентября подарки бойцам СВО

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В Надыме пройдет акция «Подарок на СВО вместо букета». Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- #МыВместе - это не просто арт-объект в новом сквере Надыма. Это наш девиз, наш образ жизни и действий. Вместе, сообща, мы заботимся о городе, помогаем друг другу и справляемся с любыми испытаниями. Особенно рад случаям, когда нас объединяют наши дети. Так, старшеклассники надымской школы №5 предложили провести акцию «Подарок на СВО вместо букета». Ребят поддержали педагоги и родители, - рассказал управленец.

Акция пройдет 1 сентября в надымской школе №5, Центре образования Пангод и заполяринской. Вместо букетов каждый сможет принести медикаменты, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения и теплые вещи, которые затем отправят бойцам.