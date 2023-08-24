Глава Ноябрьска рассказал историю танка Т-34, который установили на площади Памяти

Фото: Алексей Романов, соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал историю танка Т-34, который установили на площади Памяти.

- Эта машина - «заслуженный ветеран» Великой Отечественной войны. В составе 177 танкового полка 64 механизированной бригады 7 механизированного корпуса танк принимал участие в боях за освобождение нашей Родины, - озвучил градоначальник.

Также, по его словам, в сентябре 1944 года танк был подбит при сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, которые отступали после разгрома через территорию Болгарии в Румынию и Венгрию. К сожалению, данных об экипаже, который воевал на этом легендарном танке, нет

В дальнейшем корпус боевой машины передали на танковый полигон Советской армии в Болгарии в качестве мишени.

Со временем основные фрагменты танка удалось приобрести и вернуть на Родину.