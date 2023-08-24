Фото: департамент экологии и природных ресурсов ЯНАО

В Приуральском районе обустраивают экотропу «Озеро Сыркова» протяженностью 580 метров. На ней установят входную арку, информационные стенды, навигационные указатели, уютные беседки, контейнеры для мусора и не только, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Туристические группы, которые будут гулять по тропе, смогут познакомиться с биологическим разнообразием лесотундры, а также работой инспекторов по сохранению популяций животных и птиц в заповедных местах. Специалисты соорудят солонцы для подкормки диких животных минеральными веществами и порхалища для птиц, а в зимний период будут выкладывать веники из березы, ивы и других деревьев.

- Озеро Сыркова в Полуйском заказнике - одно из живописнейших мест нашего региона. Уверен, что создание туристической инфраструктуры сделает его местом притяжения ямальцев и гостей округа. На берегу озера, недалеко от кордона, оборудуют специальное место, куда можно будет приехать с палаткой, - рассказал и.о. директора - государственный инспектор в области охраны окружающей среды Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения округа Роман Тибайкин.

Кстати, озеро богато разнообразными видами рыбы, поэтому в конце тропы гостей ждет увлекательная рыбалка.