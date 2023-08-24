Отопительный сезон в Новом Уренгое начнется с 28 августа Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое котельные и тепловые сети полностью готовы к подаче отопления. Все они отремонтированы и прошли необходимую профилактику, сообщили в администрации муниципалитета.

- За короткое северное лето коммунальщики провели профилактические и ремонтные работы на котельных и инженерных сетях, заменили километры старых труб, чтобы не допустить аварийных ситуаций в сильные морозы, - прокомментировали в мэрии.

Отопительный период начнется в городе с 28 августа. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, то есть больницы, школы и детские сады.

Одновременно теплоноситель будет подаваться и в теплоузлы жилых домов. Такие просьбы поступали главе города как на встречах с жителями, так и в социальных сетях.

Однако горожанам следует помнить, что ответственность за подачу отопления в квартиры несут УК и ТСЖ. Именно от их работы зависят сроки и качество подачи тепла.