Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

В Салехарде оценят экологическое состояние озера Лебяжье. Провели исследование сотрудники регионального департамента природных ресурсов совместно с Научным центром изучения Арктики, Законодательным собранием и администрацией города.

- Озеро Лебяжье занимает важное место в жизни горожан, являясь популярным местом отдыха. Поэтому было важно провести исследования, чтобы оценить его экологическую и биологическую составляющую, - прокомментировали в департаменте.

Также специалисты ведомства отметили, что проведенное исследование позволит определить необходимые меры по сохранению природного разнообразия озера и развития зоны отдыха в будущем.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде облагородят территорию у озера за магазином «Провиант». Там появится новое место отдыха для горожан.