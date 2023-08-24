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НовостиОбщество24 августа 2023 7:51

В Салехарде оценят экологическое состояние озера Лебяжье

Экологическое состояние озера Лебяжье изучат в Салехарде
Марина Прохорова
Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

В Салехарде оценят экологическое состояние озера Лебяжье. Провели исследование сотрудники регионального департамента природных ресурсов совместно с Научным центром изучения Арктики, Законодательным собранием и администрацией города.

- Озеро Лебяжье занимает важное место в жизни горожан, являясь популярным местом отдыха. Поэтому было важно провести исследования, чтобы оценить его экологическую и биологическую составляющую, - прокомментировали в департаменте.

Также специалисты ведомства отметили, что проведенное исследование позволит определить необходимые меры по сохранению природного разнообразия озера и развития зоны отдыха в будущем.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде облагородят территорию у озера за магазином «Провиант». Там появится новое место отдыха для горожан.