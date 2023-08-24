Юные тазовчане покидают родные стойбища и возвращаются в школы-интернаты

Фото: администрация Тазовского района

Юные тазовчане вновь покидают родные стойбища и возвращаются в школы-интернаты, где приступят к учебе, сообщили в администрации муниципалитета.

- Уже сегодня вертолет отправился на межселенную территорию, чтобы доставить первых воспитанников Гыданской школы-интерната, - добавили в мэрии.

Всего из Гыданской, Антипаютинской, Тазовской и Находкинской тундры доставят почти 970 школьников. Завершить сбор детей планируется к 1 сентября.

Кстати, в этом году учащихся начальных классов Тазовской школы-интерната будут получать знания в новом корпусе, который распахнет свои двери после полной реновации.

Здесь изменилось буквально все - от входной группы до внутренних пространств. Помещения зонированы на учебные классы и места отдыха, созданы дополнительные рекреации для творческой работы и внеурочных мероприятий, обновлены раздевалки и столовая зона, оборудована современная пропускная система.