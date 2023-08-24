В Салехарде продавцы заезжей ярмарки убедили пенсионерку взять кредит

Фото: гордума Салехарда

В Салехарде пенсионеры обратились к депутату городской думы Роману Арефьеву с просьбой проверить ярмарку с заезжими торговцами. Ямальцы не исключают, что ее организаторы могут быть мошенниками, навязывающими кредиты, сообщили в гордуме окружной столицы.

- Ярмарка товаров импортного производства с высокими ценами, хотя на этикетках значится SALE, подготовленными менеджерами-продавцами и воздушными шарами уже второй день зазывает покупателей в центре Салехарда. Одна из обратившихся к депутату пенсионерок рассказала, что продавцы искусно вынудили ее взять кредит, чтобы приобрести одну из понравившихся вещей, - рассказали в думе.

По словам председателя Общественной палаты города Елены Сивицкой, которая тоже приехала разобраться в ситуации, на ценниках не были обозначены скидочные цены.

- Посетив эту точку, однозначно складывается мнение, что не все там в порядке. Завышенная цена, неисправленная при скидке 70%. Жителям Салехарда нужно отнестись очень внимательно и не дать себя обмануть», - прокомментировала общественник.

Фото: гордума Салехарда

Депутат Роман Арефьев тоже попросил горожан быть бдительными к подобным заезжим гостям.

- Данная торговля вызвала в городе большой ажиотаж. Ко мне обратились жители старшего поколения, которых, по их словам, продавцы побудили даже взять кредит. Если кто столкнется с подобными махинациями, то обращайтесь ко мне. Мы напишем официальный запрос с целью привлечь к ответственности, если подобный факт подтвердится, - заявил депутат.