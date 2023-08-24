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НовостиОбщество24 августа 2023 5:38

На Ямале выберут лучшего экскурсовода

На Ямале пройдет конкурс среди экскурсоводов
Марина Прохорова
Фото: Союз женщин Арктики

Фото: Союз женщин Арктики

На Ямале выберут лучшего экскурсовода. Информация об этом появилась на официальной странице регионального оператор грантов от губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Лучший экскурсовод Ямала», который продлится до 30 сентября. Конкурс по этой номинации проводится в регионе впервые, а его главная цель - развитие туристско-экскурсионной индустрии в нашем округе», - говорится в тексте.

Принять участие в конкурсе могут студенты профильных направлений, специалисты учреждений культуры и предприятий малого бизнеса, а также аккредитованные экскурсоводы, не являющиеся работниками учреждений культуры, но проживающие на территории Ямала.

Победителей и призеров ждут денежные призы.

Ознакомится с более подробной информацией о конкурсе можно на сайте организатора - «Союза женщин Арктики».