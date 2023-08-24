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НовостиОбщество24 августа 2023 3:50

В Надыме на территории школы №2 появится Аллея памяти

На территории надымской школы №2 создадут Аллею памяти
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме прошел градостроительный совет, на котором обсудили инициативы жителей, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал» на 2024 год. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Одна из них принадлежит ученикам школы №2 - Аллея памяти на территории учреждения. Ребята предлагают установить бюст Анатолия Зверева, изготовленный в 1973 году скульптором Павлом Няданги, а также таблички с фотографиями его однополчан и информацию о боевом пути 27-й стрелковой Краснознаменной Демидовской дивизии, в которой он воевал.

- Поддержали ребят. В школе уже есть Музей Боевой Славы имени А.М. Зверева, а Аллея памяти станет его продолжением. Вместе с тем, отмечу, что такие идеи, поступившие именно от нашей молодежи, особенно ценны: важно и нужно их поддерживать, - подчеркнул Дмитрий Жаромских.