В Муравленко открыли КОЦ «Сибирь», строительство которого началось 18 лет назад

Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко открыли культурно-оздоровительный центр «Сибирь», строительство которого началось 18 лет назад. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

- Строительная эпопея здания началась 18 лет назад и в силу разных причин вскоре закончилась. Жители города даже шутили, что за это время выросло не одно поколение. Четыре года назад губернатор Дмитрий Артюхов принял твердое решение - «Сибирь» достроим. И дело закрутилось! Вопреки пандемии, санкциям и скептикам задача выполнена, - подчеркнула градоначальница.

Фото: Елена Молдован, соцсети

На свыше чем 20 тысячах квадратных метров развернулись концертный зал, два бассейна для полноценных тренировок и занятий с детьми, большой спортзал с трибунами, зал адаптивной физкультуры, конференц-зал, комфортные студии для кружков и занятий, молодежное пространство, модульная библиотека, боулинг.

- Стильно, изысканно, современно и технологично. Здесь удивляет все! - отметила Елена Молдован.