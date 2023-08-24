До конца года в Салехарде обновят восемь дворов

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде завершается благоустройство двора по улице Чубынина, д. 24. Как рассказал глава города Алексей Титовский, рабочие заасфальтировали проезды, обновили контейнерную площадку, установили качели и сейчас доделывает освещение. А еще в нем расписали трансформаторную подстанцию.

Ранее в городе отремонтировали двор по улице Республики, д. 49. Теперь его территория выглядит уютной и ухоженной.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

- Жильцы установили шлагбаум на въезде и просили заасфальтировать проезды и тротуар - сделали. Также обновили контейнерную, - отметил управленец.

Всего в этом году в Салехарде планируется обновить восемь дворов, в трех из них установят детские игровые комплексы.