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НовостиНедвижимость24 августа 2023 3:03

До конца года в Салехарде обновят восемь дворов

Восемь дворов в Салехарде обновят до конца года
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде завершается благоустройство двора по улице Чубынина, д. 24. Как рассказал глава города Алексей Титовский, рабочие заасфальтировали проезды, обновили контейнерную площадку, установили качели и сейчас доделывает освещение. А еще в нем расписали трансформаторную подстанцию.

Ранее в городе отремонтировали двор по улице Республики, д. 49. Теперь его территория выглядит уютной и ухоженной.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

- Жильцы установили шлагбаум на въезде и просили заасфальтировать проезды и тротуар - сделали. Также обновили контейнерную, - отметил управленец.

Всего в этом году в Салехарде планируется обновить восемь дворов, в трех из них установят детские игровые комплексы.