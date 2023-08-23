С начала навигации на Ямале перевезли больше 30 тысяч пассажиров

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

С начала речной навигации паромы и катера перевезли уже порядка 33 тысяч ямальцев. Это на две тысячи пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Увеличение пассажиропотока удалось достигнуть за счет количества выполненных рейсов - с начала навигации выполнили 192 рейса, что на 18% больше, чем в прошлом году, - прокомментировали в ведомстве.

Так, по количеству выполненных рейсов первую строчку занимает маршрут от Салехарда до Яр-Сале - за 48 рейсов перевезли порядка 11 тысяч пассажиров. А самым востребованным по количеству перевезенных пассажиров стал межрегиональный маршрут «Березово - Салехард - Мужи», им воспользовались более 13 тысяч человек.