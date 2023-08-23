В ямальских школах откроются десять новых «Точек роста»

Фото: департамент образования ЯНАО

С 1 сентября в ямальских школах откроют десять новых «Точек роста». Они появятся в образовательных учреждениях Муравленко, Лабытнанги, Губкинского, Шурышкарского, Пуровского, Красноселькупского и Ямальского районов, сообщили в профильном департаменте.

- В школах уже завершены ремонты помещений, доставлена большая часть оборудования. Это ноутбуки, цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, нейрофизиологии и экологии, конструкторы для робототехники, - прокомментировали в департаменте образования.

Сейчас на Ямале действуют 65 «Точек роста», а до конца года их количество достигнет 75. Цель их создания - познакомить детей с современными технологиями.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в школах Ямала появились педагогические классы. Это поможет улучшить систему подготовки профессиональных кадров.