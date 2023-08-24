На Ямале 24 августа 2023 года дожди не прекратятся

Погода на Ямале на 24 августа Фото: Вера Зенина

В четверг, 24 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью по востоку преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +8 градусов, днем +15. Ветер 5-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: