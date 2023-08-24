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НовостиОбщество24 августа 2023 0:00

На Ямале 24 августа 2023 года дожди не прекратятся

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 24 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 24 августа

Погода на Ямале на 24 августа

Фото: Вера Зенина

В четверг, 24 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью по востоку преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +8 градусов, днем +15. Ветер 5-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО