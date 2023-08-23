В Салехарде простятся с гитаристом Ренадом Тимирбаевым

Фото: администрация Салехарда

Администрация Салехарда сообщила о смерти Ренада Тимирбаева - яркого и талантливого гитариста, виртуозного джазиста и любимца городской публики.

«Будем помнить Ренада Рифхатовича как достойнейшего человека и классного артиста! Вместе с родными, друзьями и коллегами скорбит весь Салехард. Светлая, добрая и долгая память о нем будет жить в городе, которому Ренад Тимирбаев щедро дарил свой талант!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети.

Напоминаем, что Ренад Тимирбаев являлся гитаристом группы «Salekhard Band» и лидером-гитаристом группы «Тяжелый раунд». А еще он был композитором-аранжировщиком, преподавателем класса гитары и обладателем гран-при международного конкурса «Balaton-Youth-Art» 2007-го года в Венгрии.