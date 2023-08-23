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НовостиНедвижимость23 августа 2023 10:00

В Ноябрьске строят гостиничный комплекс со СПА-салоном и комплексом парных

Гостиничный комплекс со СПА-салоном и комплексом парных строят в Ноябрьске
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Ноябрьске готовятся открыть еще одно место для отдыха горожан. Речь идет о бывшем административном здании, которое реконструируют в гостиничный комплекс, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

На объекте уже готово основание под чашу бассейна, следующим этапом станет ее заливка. После завершения работ по устройству внутренних инженерных сетей и коммуникаций, строители приступят к внутренней отделке помещений.

Ход работ на стройплощадке контролируют инспекторы Госстройнадзора. Во время последнего визита специалисты проверили смонтированные ограждающие конструкции стен и перекрытий, оценили прочность креплений, качество герметизации межпанельных швов и работы по утеплению цокольных панелей.

После завершения реконструкции в здании будут располагаться СПА-салон с водными процедурами и комплексом парных. Второй и третий этажи реконструкция не затрагивает. Как и раньше, там останутся гостиничные номера.