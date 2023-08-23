Глава Нового Уренгоя поздравил с 99-летием ветерана Великой отечественной войны Елену Иващенко

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Елену Иващенко. Сегодня всегда жизнерадостной, улыбчивой и гостеприимной женщине исполнилось 99 лет, сообщил глава города Андрей Воронов.

На долю этой хрупкой женщины выпали трудные испытания. Войну она встретила школьницей, а ее брата призвали на фронт - летчик-радист Борис так и не вернулся домой. Спустя год станицу Славянскую, где жила Елена Игнатьевна, оккупировали фашисты, и жители оказались в плену. Оккупация длилась восемь месяцев, пока в марте 1943 станицу не освободили советские солдаты.

В годы войны Елена Игнатьевна трудилась в тылу, шила красноармейцам гимнастерки и белье. Даже о долгожданной победе она узнала за швейной машинкой.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое женщина живет уже почти 30 лет! Все эти годы она активно участвовала во всех городских событий, патриотических мероприятий для молодежи и подростков.

«Низкий поклон за все, что вы для нас сделали. Живите долго и счастливо! Пусть каждый ваш день будет наполнен заботой и вниманием близких. Мы вас любим и ценим, дорогая наша Елена Игнатьевна!», - написал Андрей Воронов в своих соцсетях.