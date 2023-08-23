В пяти районах Ямала сняли ограничение на посещение лесов Фото: Вера Зенина

В пяти ямальских лесничествах сняли ограничение на посещение лесов. Соответствующий указ опубликовал региональный департамент природных ресурсов и экологии.

«Отменить с 22 августа 2023 года ограничение на пребывание граждан в лесах на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств, а также въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности», - говорится в тексте документа.

Запрет был введен из-за жаркого лета и высокого риска возникновения лесных пожаров, однако по мере приближения холодов ограничения сняли.

Напоминаем, что несколько дней назад на Ямале отменили режим ЧС, введенный 8 августа из-за масштабных природных пожаров.