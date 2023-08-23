Более 20 животных из ямальских приютов обрели семью в рамках дней открытых дверей Фото: Вера Зенина

На Ямале подвели итоги дней открытых дверей в приютах для животных. В итоге новые семьи обрели 22 хвостатых постояльца: 15 кошек и 7 собак, сообщили в региональной службе ветеринарии.

Всего в гости к хвостатым пришли 330 посетителей. Они принесли для хвостатых 820 килограммов корма и 230 килограммов наполнителя.

Пусть дни открытых дверей завершились, помощь животным можно оказывать и дальше. Посетить оставшихся без хозяев собак и кошек могут все желающие - время приема гостей можно уточнить в самих учреждениях, их контакты собраны здесь.

Напоминаем, что год назад на Ямале заработал портал о животных из приюта, которых можно забрать домой. Там размещены данные о более чем 180 собаках и кошках (фото, возраст и краткая характеристика).