Фото: администрация Салехарда

В салехардском микрорайоне Солнечный начали строить пятиэтажный дом. В нем будет 31 достаточно просторная квартира, а общая площадь многоэтажки составит 1 534,90 метра квадратных, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие уже подготовили и отсыпали участок, на котором будет стоять дом, и теперь формируют свайное основание.

- Эта пятиэтажка - первая из десяти новостроек, которые появятся до 2027 года. Работы выполняет компания из Омска - ООО «Специализированный застройщик Сибградстройинвест» Строительство коммерческое, все квартиры поступают на рынок, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Салехарда

Сегодня в Салехарде строятся 24 дома на 3 700 квартир, при этом еще 22 объекта возводятся частными застройщиками.

Самый крупный в городе жилой комплекс - микрорайон Обдорский. Здесь будет построено 35 домов, куда переедут около 15 тысяч человек. Первые три дома сдадут до конца года.