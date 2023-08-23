Домашний пес покусал ребенка в одном из сел Тазовского района

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Прокуратура Тазовского района добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу 12-летнего мальчика, на которого напала собака. Как рассказали в надзорном органе, инцидент произошел еще в апреле, но окончательный приговор по делу вынесли не так давно.

- Установлено, что в селе Газ-Сале владелец собаки допустил ее выгул без сопровождения и намордника, в результате чего животное покусало 12-летнего мальчика, - прокомментировали в ведомстве.

После этого прокурор направил в суд исковое заявление, требуя взыскать с хозяина пса денежную компенсацию.

В итоге суд удовлетворил требования гособвинителя, обязав владельца собаки выплатить мальчику 10 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет находиться на контроле ведомства.