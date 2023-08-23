В Тазовский район прибыла новая дорожная техника

Фото: администрация Тазовского района

Автопарк Тазовского района пополнился новой дорожной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Дорожники получили восемь единиц спецтехники. Это трактор, бетоносмеситель, бульдозер, самосвал с ледозаливочной машиной, а также по два автогрейдера и Камаза, - прокомментировали в мэрии.

Все машины - универсальные, то есть подходят для уборки проезжей части и тротуаров как зимой, так и летом. А еще техника оборудована всем необходимым для работы в условиях Крайнего Севера.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском районе строятся 16 многоквартирных домов. Общая площадью жилья - 46 тысяч квадратных метров.